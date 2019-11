Tre lampade per ricordare Antonio, Marco e Matteo: così i vigili del fuoco di Carrassi omaggiano i tre colleghi morti ad Alessandria

Nella piccola foto, Antonio, Marco e Matteo sorridono, indossando la divisa che onoravano ogni giorno con il loro servizio. Davanti all'immagine, ardono tre lumi rossi. Così, nella caserma del distaccamento di via Devitofrancesco, a Carrassi, i vigili del fuoco ricordano i loro colleghi (Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo) morti ad Alessandria nella notte tra lunedi e martedi per l’esplosione, programmata con un timer, di due bombole del gas in una cascina abbandonata. Le tre lampade con la foto sono state posizionate davanti alla lapide che, all'esterno della caserma, ricorda i vigili del fuoco del distaccamento morti in servizio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un piccolo ma significativo gesto, per omaggiare e unire nel ricordo quei silenziosi eroi in divisa di ieri e di oggi.