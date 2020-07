Nuovo direttore per i vigili del fuoco pugliesi: si insedia il dirigente Emanuele Franculli

I vigili del fuoco pugliesi hanno un nuovo direttore. E' l'ingegner Emanuele Franculli, dirigente generale, in arrivo dalla Basilicata, dove ha rivestito lo stesso ruolo. Il passaggio di consegne è avvenuto ieri presso la sede della Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Puglia, in viale Japigia a Bari.

Franculli prende il posto di Michele De Vincentis, direttore della Puglia da novembre 2019 e ora destinato allo stesso incarico in Emilia Romagna. Franculli aveva già svolto un periodo di “reggenza” presso la Direzione Puglia dal 2 settembre al 26 novembre 2019.

(In foto, da sinistra, Emanuele Franculli e Michele De Vincentis)