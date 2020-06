'Questa notte è ancora vostra', i presidi cantano per i ragazzi alla vigilia della Maturità

Una speciale dedica in musica ai propri studenti, ai ragazzi e alle ragazze "alla vigilia dell'esame più improbabile della Scuola italiana", sulle note della celebre 'Notte prima degli esami' di Antonello Venditti, riadattata per l'occasione. Così i dirigenti scolastici degli istituti di Bari e provincia hanno voluto omaggiare i ragazzi che domani, a tre mesi e mezzo dallo stop alle lezioni per l'emergenza Covid, torneranno a scuola per affrontare la prova orale degli esami di Stato (quest'anno in una versione 'inedita' proprio a causa della pandemia). A chiudere il video - diffuso su Radio Panetti, 'voce' dell'istituto scolastico barese, e pubblicato su YouTube - il messaggio di Anna Cammalleri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale Puglia.

