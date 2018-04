Villaggio Coldiretti sul lungomare: potenziati Park&Ride e navette

Il lungomare di Bari si trasforma in un grande 'villaggio' dedicato all'agricoltura. Per favorire la partecipazione alla manifestazione di Coldiretti, in programma dal 27 al 29 aprile, Amtab ha predisposto un potenziamento per il servizio Park&Ride. Contestualmente, verranno attivate le navette di collegamento tra l’ansa di Marisabella ed il varco Dogana.

Navette “Marisabella”

Venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018 la navetta espleterà il servizio dalle ore 17:02 (prima partenza) alle ore 24:00 (ultima partenza). Domenica 29 aprile 2018 la navetta espleterà il servizio dalle ore 17:02 (prima partenza) alle ore 21:02 (ultima partenza). Il percorso si dispiegherà all’interno dell’autorità portuale con una frequenza di 8 minuti e comunque secondo le esigenze. Saranno effettuate le fermate previste nell’area di sosta della spianata Marisabella e la fermata attiva della linea 20/ in prossimità del varco Dogana.

Navette “A” – “B” – “C”

Venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018 le navette effettueranno le ultime partenze alle ore 23:40. Domenica 29 aprile 2018 le navette espleteranno il servizio dalle ore 07:00 (prima partenza) alle ore 21:10 (ultima partenza).

Aree di sosta

Domenica 29 aprile 2018 le aree di sosta “Pane e Pomodoro”, “Vittorio Veneto” (lato mare e lato terra) e Largo 2 Giugno saranno attive dalle ore 07:00 alle ore 21:30; il servizio sarà espletato con la consueta formula del Park & Ride.