Cantieri al via per i villini di Palese, protesta dei residenti: "Non cancellare il villaggio neolitico"

Circa una decina di persone ha protestato in maniera pacifica, questa mattina, dinanzi all'area di via Vittorio Veneto, a Palese, dove sono cominciate le operazioni di realizzazione di alcuni villini, su un terreno che ospira i resti di un villaggio neolitico risalente a oltre 8mila anni fa. Il cantiere è stato contestato da alcune associazioni a difesa dei beni archeologici del territorio, tra cui il Comitato Promotore per l'Arcipelago Neolitico Metropolitano. Sul posto, a vigilare, la Polizia Locale e pattuglie della Polizia di Stato. Attesi anche militari dei Carabinieri Forestali, sembrerebbe per l'abbattimento di alcuni alberi 'secolari' che sarebbe stato contestato da alcuni cittadini. Sabato scorso vi è stata l'ultima protesta per cercare di impedire la realizzazione del complesso edilizio. Da oggi, invece, spazio alle ruspe e agli escavatori.