Vince 200mila euro al Gratta e vinci con un tagliando da 3: la giocata fortunata in una tabaccheria di Carrassi

La fortuna bacia Bari, anzi, il quartiere Carrassi, dove un biglietto da 3 euro del gratta e vinci 'M'ama non m'ama' ha regalato al fortunato di turno una maxi vincita da 200mila euro. La giocata è stata realizzata nei giorni scorsi presso la tabaccheria Rotondo di via Buccari.

L'inaspettata vincita, come racconta il titolare della rivendita, Stefano Rotondo, è andata "ad un operaio in cassa integrazione, che è quasi svenuto per la gioia". Non è la prima volta che la fortuna bacia la tabaccheria di Carrassi, dove in passato - ricorda Rotondo - si sono registrate altre due vincite milionarie.