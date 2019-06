Abusarono di una ragazzina per oltre un anno: condannati 70enne e 47enne

Sono stati condannati rispettivamente a 11 anni e 9 mesi e 7 anni e tre mesi di reclusione il 70enne Francesco Cassano e il 47enne Michele Armenise, riconosciuti colpevoli dal tribunale di Bari di violenza sessuale aggravata su una 16enne barese, in condizioni di disagio-ambientale. I due imputati erano accusati di aver abusato della ragazza per oltre un anno, fino all'arresto avvenuto nell'agosto 2017, da quando sono detenuti ai domiciliari.

I due sono stati riconosciuti colpevoli di tre episodi di violenza sessuale e tentata violenza sessuale commessi in auto, in un sottoscala, in un garage e in una cabina di un lido barese durante il periodo di chiusura della struttura, assolvendoli dagli altri due episodi contestati. Per i due imputati il pm Marcello Quercia aveva chiesto per entrambi la condanna a 10 anni di reclusione.

I giudici hanno dichiarato per i due l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e il divieto per un anno, a pena espiata, di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori. Dovranno inoltre risarcire le costituite parti civili, i genitori della vittima con provvisionale di complessivi 75 mila euro, e l'associazione Gens Nova imegnata nella tutela di minori e persone svantaggiate.