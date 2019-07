Violenze sessuali e maltrattamenti sui figli di 5 e 9 anni: condannata coppia di genitori

Avrebbero maltrattato e violentato sessualmente i loro bambini di 5 e 9 anni affetti da problemi psichici: Il Tribunale di Bari ha condannato rispettivamente alle pene di 12 anni e 3 anni di reclusione marito e moglie originari del Nordbarese.

Bimbi trattati come "oggetti"

In base all'inchiesta dei Carabinieri, coordinati dal pm Simona Filoni, i genitori avrebbero indotto i bambini, sin dalla tenerissima età, a subire atti sessuali. I piccoli avrebbero anche assistito ai rapporti dei genitori e in alcuni casi sarebbero stati anche coinvolti. In altre circorstanze, secondo i Carabinieri, i genitori avrebbero anche picchiato i minori con morsi, schiaffi e botte, lasciandoli in condizioni di scarsa igiene. Secondo l'accusa, i due bambini sarebbero stati trattati come "oggetti" e "strumenti di piacere" nelle mani dell'uomo che li definiva "di sua proprietà".