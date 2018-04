Il Papa a Bari a luglio, Decaro: "Pregheremo per la pace in Medio Oriente"

Papa Francesco sarà a Bari il 7 luglio. Ad annunciare la nuova visita di Bergoglio nel Barese, dopo quella a Molfetta in ricordo di don Tonino Bello, è il sindaco della città, Antonio Decaro:

Con il cuore pieno di gioia accoglieremo il Santo Padre nella nostra città per un momento di preghiera per la pace in Medio Oriente.

L'incontro ecumenico del Pontefice in città sarà quindi dedicato alla situazione di guerriglia nei territori mediorientali, come ricordato anche dalla Santa Sede in un comunicato sull'evento: "Una giornata di riflessione e preghiera sulla situazione drammatica del Medio Oriente che affligge tanti fratelli e sorelle nella fede. A tale incontro ecumenico per la pace intende invitare i capi di Chiese e comunità cristiane di quella regione".