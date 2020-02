Il calore di 40mila fedeli accoglie Papa Francesco a Bari: il videoracconto della visita

È ‘amore’ la parola che ritorna più spesso nell’omelia di Papa Francesco, a commento di un passo del vangelo di Matteo. Chiede un amore illimitato, il Pontefice, lo stesso che gli hanno restituito le migliaia di fedeli accorsi questa mattina in piazza Prefettura per l’evento conclusivo di ‘Mediterraneo, frontiera di pace’.

Il calore dei fedeli lo ha accompagnato in tutte le tappe della visita tenutasi nella mattinata domenica: dall’atterraggio alle 8.20 con l’elicottero in piazzale Cristoforo Colombo, all’arrivo in Basilica e alla successiva sfilata per lungomare e corso Vittorio Emanuele, circondato da urla e telefonini pronti a catturare un frammento di questa giornata. Quarantamila le presenze secondo la Cei, con i fedeli che si sono adeguati alle importanti misure di sicurezza, tra controlli ai varchi in centro e personale delle Forze dell’ordine appostato in tutto il Murattiano, e hanno sfidato la fobia del coronavirus. Il videoracconto dell'evento.

