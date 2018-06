Conto alla rovescia per la visita di Francesco: al lavoro nel in piazzale che accoglierà l'elicottero del Papa

Fervono i preparativi per la visita di papa Francesco in programma il 7 luglio a Bari: in largo Cristoforo Colombo, nelle vicinanze del porto e della città vecchia, Amiu e Multiservizi stanno allestendo il piazzale che ospiterà l'arrivo dell'elicottero che condurrà il Pontefice nel capoluogo pugliese dove assieme ai capi delle Chiese orientali, pregherà per il Medio Oriente. L'area è stata ripulita da rifiuti ed erbacce: nei prossimi giorni saranno anche rimossi cartelli e pannelli per facilitare atterraggio e decollo del mezzo papale. Il piazzale sarà quindi transennato per impedire l'accesso ad auto e altri veicoli.