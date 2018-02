Papa Francesco in visita a Molfetta ad aprile: "Celebrerà messa nel porto"

Fra le tappe pugliesi della visita di Papa Francesco c'è anche Molfetta. Come annunciato dal vescovo della città in provincia di Bari, Monsignor Domenico Cornacchia, il pontefice ha scelto la data del 20 aprile, in cui celebrerà una messa nel porto intorno alle 10.15. L'occasione è il 25esimo anniversario della morte di don Tonino Bello, compianto vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi. Dopo aver salutato una rappresentanza della diocesi di Molfetta, Papa Francesco ripartirà per Roma.

Sempre nella stessa giornata il Pontefice sarà anche in Salento, per la precisione ad Alessano. Il 17 marzo è invece prevista una visita a San Giovanni Rotondo per pregare sulla tomba di san Pio da Pietrelcina.