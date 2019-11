Patto per la sicurezza e visita a un bene confiscato alla criminalità: lunedì il ministro dell'Interno Lamorgese a Bari

Lunedì mattina il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sarà in visita a Bari per un doppio appuntamento in città: alle 10 la titolare del Viminale sarà in Prefettura per partecipare aal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e alla sottoscrizione del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata”.



Successivamente Lamorgese si recherà all’inaugurazione dello spazio funzionale di innovazione sociale “Artemisia”, a Santo Spirito, realizzato all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata.