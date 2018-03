Giornata della Donna, visite ginecologiche gratuite all'ospedale San Giacomo di Monopoli

Visite ed ecografie ginecologiche gratuite, senza appuntamento, in occasione della Gioranata della Donna, all'ospedale San Giacomo di Monopoli: l'iniziativa vedrà i medici dell'Unità operativa di Ginecologia del nosocomio della città Sudbarese, dalle 8.30 all 16. Il personale medico e paramedico del reparto accompagnerà le donne nel percorso diagnostico di prevenzione attraverso l'apertura di una cartella ambulatoriale, la raccolta dei dati e la prestazione specialistica: "Abbiamo deciso di cogliere l'occasione della Giornata della donna - ha affermato il primario dell'Unità operativa di Ginecologia del San Giacomo, Sabino Santamato - per coinvolgere un numero sempre maggiore di donne nel percorso importantissimo della prevenzione ginecologica".