Ondata di gelo sulla Puglia: nelle stalle cappottini per proteggere cavalli e vitelli

Cappotti e cappottini per proteggere cavalli e vitellini dal gelo di queste ore. Gli allevatori pugliesi corrono ai ripari per fronteggiare il maltempo che sta colpendo in queste ore in particolare alcune zone della regione, come la Murgia barese, ma anche il tarantino, il Gargano e da ultimo il Salento.

A farsi portavoce dei timori e delle esigenze di allevatori e coltivatori è la Coldiretti Puglia. "I nostri giovani agricoltori sono stati i primi a mettersi a disposizione della collettività con i trattori e sin da ieri sera nel tarantino e nel barese hanno provveduto a sgomberare le strade anche dei centri cittadini e di accesso alle aree rurali. Negli allevamenti le tubature si stanno ghiacciando e gli animali sono stressati dal freddo e dalla neve", racconta il Presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. "Da monitorare gli effetti del gelo sulla produzione degli ortaggi, in particolare sui carciofi – aggiunge Muraglia - ma anche su finocchi, rape, cavoli, verze, sedano, prezzemolo, bietola, cicoria, broccoli e sugli agrumi, per cui il gelo potrebbe determinare la spaccatura degli spicchi".

“Vanno con urgenza liberate dall'isolamento le strade più interne di campagna - aggiunge Angelo Corsetti, Direttore regionale di Coldiretti - per consentire le consegne quotidiane, il ritiro dei prodotti di latte ed il rifornimento di ortaggi e altri generi alimentari. A preoccupare è il protrarsi del gelo. Si teme il ripetersi di uno scenario critico come quello del 1985, quando le gelate hanno compromesso gravemente le produzioni e quello tristemente noto del 2018 che ha azzerato la produzione olivicola pugliese".