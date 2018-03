Ritrovato il 21enne Vito Lamanuzzi: era a Lecce

Sta bene e farà ritorno a casa Vito Lamanuzzi, il 21enne barese di cui non si avevano notizie da sabato scorso. Il giovane si trovava a Lecce.

Nella tarda mattinata di oggi il ragazzo è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti del capoluogo salentino, nei pressi di via Duca Degli Abruzzi, in zona centro. Il ragazzo è stato quindi portato in Questura, dove è stato raggiunto dai propri familiari.

Non si conoscono ancora le cause del suo allontanamento. Ieri la madre, preoccupata dal suo silenzio e nel timore che potesse essergli successo qualcosa di brutto, aveva lanciato un appello anche attraverso le televisioni.