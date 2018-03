Dal barese al cinese, il volantino insegna a riciclare in 7 lingue: l'iniziativa della Retake

Il corretto conferimento dei rifiuti in città? Non è responsabilità dei soli baresi, ma anche dei tanti migranti ormai facenti parte della comunità locale. Da qui l'idea dell'associazione Retake Bari di creare un volantino multilingua per insegnare a differenziare correttamente i rifiuti e la procedura da seguire quando va smaltito un ingombrante.

L'iniziativa della Retake

I volantini saranno presentati durante il primo 'picnic senza plastica',inziativa che vede coinvolte diverse associazioni sul territorio in programma sabato 31 marzo al parco Gargasole. Al momento sono in sette lingue: inglese, francese, spagnolo, bengalese, cinese, arabo e - naturalmente - dialetto barese. In arrivo però ci sono anche le traduzioni in russo e rumeno, due etnie molto presenti sul territorio barese.

"Il messaggio è semplice - spiega il presidente di Retake Bari, Fabrizio Milone - Bisogna ricordare che tutti devono fare la loro parte per tenere pulita la città. Vorremmo affiggere i vari volantini in un unico punto nei quartieri più multietnici, come il Libertà e Madonnella".