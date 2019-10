Forti piogge a Dubrovnik, due aerei inglesi della Jet2.com dirottati verso l'aeroporto di Bari

Due aerei della compagnia aerea britannica Jet2.com, partiti dagli aeroporti inglesi di Leeds e Manchester con destinazione Dubrovnik sono stati costretti, questa mattina, a fare rotta sull'aeroporto di Bari-Palese a causa delle pessime condizioni meteo nella città croata. I due velivoli sono dunque atterrati sulla pista del 'Karol Wojtyla': un sosta pugliese imprevista, dunque, per i viaggiatori diretti verso la città dall'altra parte dell'Adriatico, i quali attenderanno il miglioramento delle condizioni meteorologiche per poi far rotta verso la destinazione originaria.