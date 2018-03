Polonia e Regno Unito sono più vicini: Wizz Air lancia i voli da Bari a Breslavia e Luton

Da Bari a Breslavia e Luton: Polonia e Regno Unito sono più vicine grazie al vettore low cost Wizzair, che in questi giorni ha lanciato i due nuovi collegamenti in partenza dall'aeroporto Karol Wojtyla di Palese. I voli verso Breslavia saranno a disposizione dei viaggiatori due volte alla settimana, mentre quelli verso Luton il mercoledì e la domenica fino al 18 aprile, quando raggiungeranno la periodicità di 4 volte alla settimana (il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Le tariffe per entrambe le rotte partono da 14,99 euro, con biglietti prenotabili direttamente sul sito della compagnia.

I nuovi voli del 2018

E non è l'unica novità che interessa lo scalo barese. Wizz Air amplierà il suo network di voli con tre nuove rotte, in partenza da Bari e Roma Fiumicino, verso Kutaisi e Vienna. Soddisfatto il responsabile della comunicazione Wizz Air, Sorina Ratz: "I nostri passeggeri italiani - spiega - adesso hanno l’opportunità di esplorare le affascinanti città e le regioni attorno a Breslavia e di visitare Londra alle tariffe più basse di Wizz Air e di viaggiare a bordo di una delle più giovani flotte in Europa. Siamo sicuri che le nuove rotte saranno molto apprezzate dai nostri impazienti passeggeri desiderosi di visitare le più eccitanti destinazioni che il network di Wizz Air ha da offrire".