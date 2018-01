Wizz Air amplia i collegamenti verso Bari: da giugno nuovo volo per Vienna

Dal 15 giugno sarà attivo il nuovo collegamento tra Bari e Vienna con Wizz Air, la più grande compagnia aerea a tariffe basse dell'Europa Centrale e Orientale. I biglietti sono in vendita sul sito del vettore aereo, a partire da 29.99 euro a tratta; “L’annuncio del nuovo volo per Vienna - spiega il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti - che segue solo di pochi giorni quello relativo ai collegamenti per Londra Luton conferma la vitalità del mercato pugliese che, unitamente alla dotazione infrastrutturale e agli standard di servizio assicurati nei nostri aeroporti, rappresenta un fattore attrattivo per i vettori. In questo dinamico contesto di sviluppo del network internazionale, Vienna e l’Austria costituiscono una interessante opportunità per la Puglia, opportunità che siamo certi verrà confortata dai risultati di traffico che ci attendiamo positivi, soprattutto grazie all’operatività annuale del collegamento. La disponibilità, a partire dal prossimo 15 giugno, di ben quattro frequenze settimanali, oltre a valorizzare un mercato incoming storico per il turismo pugliese, può anche rappresentare uno strumento in più per il traffico d’affari, garantendo così una migliore integrazione tra i diversi segmenti di traffico”.

"A conferma del nostro impegno nei confronti del Paese - aggiunge Sorina Ratz, Corporate Communications Manager di Wizz Air - il nostro desiderio è quello di offrire proposte sempre più interessanti e diversificate che possano soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti italiani. Con l'annuncio di oggi relativo al collegamento da Bari verso Vienna, nel 2018 4 nuove rotte partiranno dall'Italia, includendo le tratte Bari - Londra Luton, Roma Fiumicino – Vienna, e Roma Fiumicino - Kutaisi. Il nostro equipaggio dedicato non vede l'ora di accogliere ogni passeggero WIZZ con un sorriso a bordo della nostra giovane flotta"