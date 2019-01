"Dodici ore di attesa per un volo Ryanair Bari-Bergamo", odissea per i viaggiatori in aeroporto

La partenza del volo da Bari per Bergamo, fissata per le 6.55 di questa mattina, rinviata più volte nel corso della giornata, fino all'ultimo orario annunciato: le 19. Un'attesa che, per i passeggeri del volo Ryanair FR4659, si è protratta di fatto per 12 ore.

A segnalare la situazione a BariToday è la mamma di un giovane passeggero: "L'email per avvisare del rinvio è arrivata una volta già in aeroporto". La partenza, inizialmente rinviata alla stessa mattinata, sarebbe stata poi spostata più volte, mentre ad un certo punto sarebbe stata offerta anche ai passeggeri la possibilità di prendere voli per altre località, dando la precedenza a famiglie e persone con disabilità.

Il maltempo di queste ore, però, non c'entrerebbe nulla con il disagio patito dai passeggeri. "Tutti gli altri voli continuano ad atterrare e decollare regolarmente", dice la donna, così come confermano gli aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito di Aeroporti di Puglia, dal quale si evince anche l'ultimo orario di partenza annunciato per il volo FR4659: le 19.

"Si è parlato di un guasto, poi di un altro guasto sull'aereo sostitutivo", racconta ancora la donna. Di fatto, conclude, "ancora adesso non si sa se riusciranno davvero a partire alle 19".