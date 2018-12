Problemi tecnici in Cabina. volo Düsseldorf-Bari costretto ad atterraggio a Colonia

Il volo Ryanair FR8723 partito poco dopo le 7 da Düsseldorf e diretto a Bari con arrivo previsto 9.20 è stato dirottato verso l'aeroporto di Colonia, per problemi tecnici riscontrati in cabina. Erano passati 45 minuti da un decollo accompagnato da turbolenze quando il comandante ha annunciato l'atterraggio a Colonia. I passeggeri, giunti nell'aeroporto renano, sono stati trasferiti con i bus al terminal in una zona separata, in attesa di un altro volo per condurli a Bari.