Anche l'aeroporto di Bari riparte dopo il lockdown: il primo volo in arrivo dalla Bulgaria

Sarà il volo Wizzair in arrivo da Sofia il primo volo operativo dell'aeroporto di Bari dopo il lockdown da Covid. L'aereo atterrerà al 'Karol Wojtyla' domani alle 15,35, come informa Aeroporti di Puglia in una nota, per poi ripartire alle 16.10. In questi mesi lo scalo di Bari ha visto l'azzeramento quasi totale dei voli (ad oggi è operativo solo il volo Alitalia da e per Roma-Fiumicino), anche se è sempre stato operativo per i voli umanitari.

