Voragine si apre lungo marciapiede a Palo del Colle: sul posto vigili e soccorso stradale

Una voragine si è aperta, questa mattina, lungo una strada di Palo del Colle, nel Barese. Improvvisamente si è verificato il cedimento di un tratto di marciapiede lungo via Bitetto. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, si sono recati i volontari del Sass, i servizi ausiliari per la sicurezza stradale. Non si registrano feriti o danni alle auto di passaggio.