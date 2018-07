Completata un'altra porzione del waterfront di San Girolamo. Il sindaco: "Ultimi mesi di cantieri"

E' stato riaperto completamente il primo tratto del nuovo lungomare di San Girolamo, compreso tra il lido Massimo e la piastra centrale. A confermarlo è il sindaco Antonio Decaro attraverso un post sulla sua pagina Facebook: "La pista ciclabile - fa notare con ironia il primo cittadino - è stata anche verniciata con il colore della speranza. Dobbiamo ancora lavorare per qualche mese perché l'opera sia pronta del tutto ma poter scendere di casa e raggiungere il mare a pochi metri credo sia un bel risultato per il quartiere e per tutta la città" conclude Decaro. Nelle prossime settimane proseguiranno le lavorazioni dall'altro capo del waterfront per poter aprire quanto prima un altro tratto. Entro l'anno, invece, verrà ultimata anche la grande piastra centrale.