Decaro torna sul cantiere del waterfront: "Quasi ultimati i lavori per la seconda spiaggia"

Saranno terminati in giornata i lavori per la seconda spiaggia di ciottoli sul waterfront di San Girolamo. "Sarà fruibile da domani pomeriggio", annuncia il sindaco Decaro trasmettendo in diretta Fb il suo sopralluogo sul cantiere.

Una lunga 'passeggiata' per illustrare gli interventi in corso e quelli già completati. Ultimati i lavori in mare - ha spiegato il sindaco - le pale meccaniche stanno provvedendo a rimuovere la pista di servizio che serviva ai mezzi per raggiungere la barriera frangiflutti. A terra intanto prendono forma i cordoli che divideranno la pista ciclabile dal percorso pedonale. La seconda spiaggia, ha detto Decaro mostrando i lavori in corso, sarà "più ampia" della prima.

Il primo cittadino ha anche stigmatizzato la presenza di alcuni rifiuti abbandonati, raccogliendo anche le lamentele di alcuni residenti in merito. Decaro ha anche ribadito la presenza di pali appositamente predisposti per l'installazione della videosorveglianza.

