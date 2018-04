Lavori per il waterfront a San Girolamo, sopralluogo di Decaro: "A giugno lungomare fruibile"

Waterfront di San Girolamo, "work in progress". A dare aggiornamenti sullo stato dei lavori è questa volta il sindaco Decaro, che ha effettuato oggi un sopralluogo sul cantiere, dandone notizia sul suo profilo Facebook.

"Le linee di questo nuovo bellissimo lungomare sono sempre più definite - commenta il sindaco - Abbiamo visto i ciottoli che ricopriranno due tratti di spiaggia e il rivestimento che sarà utilizzato per le strutture". "Entro giugno - assicura - il lugomare sarà fruibile e potremo passare la nostra prima estate sul waterfront di San Girolamo".

In questi giorni lavori sono in corso anche nel vicino giardino Triggiani. "Abbiamo verificato anche i lavori nel giardino Triggiani, dove stanno montando le nuove giostrine che qualche imbecille tempo fa ha incendiato. Così come chiesto dai residenti l'area giochi è stata spostata in una zona più visibile. Nuovi spazi da vivere insieme di cui sono sicuro i baresi sapranno prendersi cura".