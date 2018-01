Ciottoli sul Waterfront San Girolamo, al via i lavori per le spiagge: "La prima pronta in un mese e mezzo"

Sono cominciati, questa mattina, gli interventi per la realizzazione delle prime due spiaggette del nuovo lungomare di San Girolamo: gli operai stanno posizionando i ciottoli che consentiranno un allargamento della riva di circa 20 metri. I lavori, entreranno nel vivo dalla prossima settimana e dureranno circa un mese e mezzo. Quindi si procederà con la realizzazione della seconda spiaggia di ciottoli, sempre utilizzando pietre arrotondate di fiume, della grandezza di 4-5 cm. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche il definitivo via libera per le altre due spiagge, da allestire con sabbia ripulita. Gli operai, intanto proseguono anche nella costruzione della piazza sul mare: "Andiamo avanti - spiega il sindaco Antonio Decaro - per completare un lungomare tutto da vivere".