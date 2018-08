Code e traffico intenso, sabato da 'bollino nero' sulle strade

In auto per raggiungere le località di vacanza. Scatta il 'bollino nero' sulle strade per l'esodo estivo del primo weekend di agosto.

La situazione sulle strade baresi

Al momento, dalla polizia stradale si segnala "traffico intenso" ma senza particolari disagi o incidenti. Le maggiori criticità riguardano la statale 16, in direzione sud, nell'ormai consueto tratto tra Torre a Mare e Monopoli, e l'autostrada A14 in corrispondenza del casello Bari Nord.

Lo stop ai mezzi pesanti

Il divieto di transito dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 8.00 alle 22.00 e domenica dalle 7.00 alle 22.00. Tutte le informazioni sulla viabilità saranno disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e due account Twitter @stradeanas e @VAIstradeanas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2018.

Assistenza e controlli

In Puglia sono previsti presidi per assistenza meccanica, sanitaria e di protezione civile, in diversi punti dislocati sulle arterie autostradali pugliesi. Nella circostanza non mancherà la costante informazione all'utenza: Isoradio e Cis saranno presenti e faranno compagnia agli utenti in viaggio con le loro trasmissioni ed informazioni arricchite anche da dirette in orari notturni.

Il piano dell’esodo è accompagnato dalla ripresa dei controlli della velocità media sulle principali tratte interessate, con l'attivazione anche del nuovo “Tutor”. La Polizia Stradale ha poi rafforzato i controlli sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe prima dell'ingresso in autostrada, con un verifiche immediate dei risultati nei laboratori attrezzati sui camper in grado di completare lo screening in venti minuti.