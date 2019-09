Yacht 'parcheggiato' all'ingresso della Grotta delle Monache, multati armatore e comandante a Polignano

Uno yacht 'parcheggiato' davanti all'ingresso delle Grotta delle Monache. Un'immagine inusuale, che quando ha fatto negli scorsi giorni il giro dei social, ha fatto gridare diversi internauti al "fotomontaggio". Invece è vera, ed è stata scattata a fine agosto proprio nell'area scogliosa vicino a Polignano. A confermarlo è stata la Capitaneria di Porto, rispondendo alle richieste della consigliera comunale di Polignano, Maria La Ghezza.

"Il comandante e l’armatore dello yacht - spiega in un post la pentastellata - in questione sono stati prontamente sanzionati". Non è la prima volta che imbarcazioni di grosse dimensioni si avvicinino ai tesori naturalistici della costa polignanese, mettendo a rischio anche i bagnanti che nuotano in zona. Proprio per evitare il ripetersi di questi fenomeni in Consiglio si sta predisponendo una mozione per inasprire limiti e pene per i possessori di imbarcazione. "Vedremo se la maggioranza avrà il buon senso di approvarla" il commento che conclude il post