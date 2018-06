Guerra a zanzare, blatte e topi: Amiu, AqP e Comune fanno squadra, interventi potenziati per l'estate

Più interventi specifici a contrastare blatte, zanzare e topi in vista dell'estate, con un piano condiviso tra Amiu, Aqp e Comune con l'obiettivo di coordinare le azioni su tutti i quartieri cittadini. Palazzo di Città e l'Assessorato all'Ambiente hanno illustrato le varie attività che accompagneranno i baresi nei prossimi mesi, potenziando il consueto servizio in corso per tutto l'anno. L'Amiu metterà in campo 6 mezzi pick-up dotati di cannone diffusore e lance irroratrici, con 12 operatori divisi in 6 squadre operative indipendenti per effettuare disinfestazioni e trattamenti a contrasto di zanzare tibre, larve, blatte e altri insetti, senza dimenticare la disinfezione di porticati, scuole e locali pubblici ma anche la derattizzazione delle aree infestate dai topi. Gli interventi vendono eseguiti d'accordo con l'Asl competente e l'Assessorato comunale all'Ambiente. Il monitoraggio, invece, viene eseguito da Amiu in collaborazione con Facoltà di Veterinaria e Ordine dei Medici Veterinari. Aqp, invece, ha in carico l'esecuzione di di due cicli di disinfestazione e derattizzazione su tutti i tratti di rete di fogna nera e mista, così come gli eventuali interventi aggiuntivi anche su richiesta dei cittadini.

Lotta alle blatte: gli interventi

Per combattere le blatte, gli interventi sono cominciati lo scorso 24 aprile, e termineranno il 28 novembre. Il trattamento viene intensificato in aree individuate come critiche a causa dei livelli di infestazione registrati negli anni passati, che di seguito si riepilogano: quartiere Murat (tutto), quartiere San Nicola (tutto), quartiere Libertà (tutto), quartieri San Girolamo, Fesca, San Cataldo (tutti), quartiere San Paolo (“Vecchio San Paolo”), quartiere Madonnella (corso Sonnino e traverse, area antistante Pane e Pomodoro), quartiere Torre a Mare (tutto), quartiere Japigia (viale Japigia e traverse), quartieri Carrassi e San Pasquale (via Re David e traverse, corso Benedetto Croce e traverse, via Giulio Petroni e traverse), quartiere Poggiofranco (piazzetta dei Papi e area limitrofa al mercato), quartiere Carbonara (“Carbonara vecchia”), quartiere Palese (via Nazionale e traverse), quartiere Santo Spirito (lungomare e traverse).

Monitoraggio e disinfestazione dalle zanzare

In numerose zone della città è attivo il sistema di monitoraggio con ovitrappole in grado di individuare le zone nelle quali si verificheranno maggiori criticità e attorno alle quali vengono intensificate le azioni di contenimento con lotta antilarvale (posizionamento di prodotti in pastiglie o liquidi) e adulticida (trattamento con insetticida con cannone atomizzatore solo nelle aree verdi che presentano livelli di infestazioni rilevanti). I cittadini, spiega il comune, dovrebbero cercare di "evitare ristagni d’acqua che rappresentano l’habitat ideale per il proliferare delle zanzare". Nei parchi pubblici, nel cimitero monumenale e nelle aree umide vi è un'attenzione maggiore.

Azioni contro i ratti

La lotta ai ratti, spiega Palazzo di Città "viene eseguita con interventi a calendario e con attività che viene intensificata nel periodo primaverile e invernale. In particolare dopo la primavera le famiglie di ratti tendono a colonizzare nuovi habitat, il che determina un aumento degli avvistamenti da parte dei cittadini". A contrasto della diffusione vengono utilizzate esche aromatiche scelte sulla base delle abitudini alimentari e degli ambienti trattati (esche con granaglie di cereali nella zona del porto, esche aromatizzate nel centro urbano, blocchi paraffinati nella rete fognaria e nelle caditoie).Gli interventi effettuati sono segnalati alla cittadinanza con appositi cartelli. Eventuali segnalazioni di criticità in merito alla presenza di infestanti possono essere inviate al numero verde AMIU 8000115.