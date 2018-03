A Madonnella 40 posti auto in più per i residenti: "Gratis la sosta pomeridiana davanti a piazzale Inps"

L'area parcheggio davanti al Palazzo Inps del lungomare Nazario Sauro a Madonnella sarà gratuità, il pomeriggio, per veicoli dei residenti provvisti di contrassegno Zsr. E' una delle decisioni contenute nella delibera di Giunta approvata dal Comune. A disposizione dei residenti della zona C, per la sosta gratuita, anche via Imbriani, nei tratti compresi tra via Giuseppe Bozzi e via Vito Nicola De Nicolò e via De Nicolò-via Abbrescia (numerazione civica pari), ma anche tra via Bozzi e via Francesco Saverio Abbrescia (numerazione civica dispari). Per quanto riguarda la sosta nel piazzale Inps, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, con esclusione dei giorni festivi, sarà a pagamento per tutti (compresi i residenti in possesso di apposito contrassegno) con tariffa di 1 euro l’ora. Dalle 14.30 alle 20.30 nei giorni dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8.30 alle 20.30, con esclusione dei giorni festivi, vi sarà l'esenzione dal pagamento del grattino dei soli veicoli in possesso di apposito contrassegno ZSR C.

Le delibera va a compensare le riduzioni dei posti per la pedonalizzazione di largo Adua, largo Giordano Bruno e di un isolato di via Bozzi, consentendo un recupero di circa 40 parcheggi per i residenti. A breve, con apposita ordinanza del direttore del Servizio Mobilità e trasporti si procederà con la modifica della segnaletica orizzontale e verticale che renderà effettivo il provvedimento.