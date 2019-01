Le opere degli ospiti di residenza Villa Marica saranno protagoniste della fiera del fischietto in terracotta a Rutigliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L'ultima giornata della tradizionale iniziativa dedicata al tipico manufatto in terracotta del comune murgiano vedrà esposte anche le opere realizzate alla Residenza Villa Marica di Bari di Korian Italia. Domenica 20 gennaio, tra gli stand posizionati tra le stradine del centro antico e piazza XX settembre, alcuni ospiti della Residenza saranno presenti per mostrare i lavori in terracotta realizzati durante il laboratorio CON-CRETA.