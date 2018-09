Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Sezione Attività Economiche, in collaborazione con le associazioni dei consumatori dell’Istituto Pugliese Consumo, nell’ambito delle finalità previste dalla legge regionale in materia di tutela dei consumatori, organizza il workshop formativo-informativo: “Prodotti finanziari e rapporti con le banche: le associazioni dei consumatori per le famiglie e le PMI” ORE 15:30 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI Ore 16:00 - SALUTI Antonio Nunziante Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia INTRODUCE Teresa Lisi Dirigente Sezione Attività economiche, artigianali e commerciali MODERA Giulia De Marco A.P. Camere di commercio e Tutela dei consumatori Forme di assistenza extragiudiziale: l'Arbitro Bancario Finanziario Giulia Procino, Adoc Sovra indebitamento e azioni di supporto alle famiglie Bruno Maizzi, Movimento Consumatori Segnalazioni CRIF Lucio Paolo Guida, Adiconsum Educazione Finanziaria Mariangela Ghergo, Federconsumatori Interessi usurai Vincenzo Laudadio, Adusbef Forme di assistenza extragiudiziale : L'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso Consob Antonio Pinto, Confconsumatori Anatocismo Giovanni Scaraggi, Codici