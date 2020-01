256 punti vendita di Apulia Distribuzione vestono l'insegna Carrefour: anche in Puglia “Tutti meritiamo il meglio”

Da gennaio 2020 vestiranno l’insegna Carrefour, Carrefour Market e Carrefour Express 256 punti vendita, con oltre 4000 dipendenti, di Apulia Distribuzione, leader della distribuzione organizzata del Sud Italia presente in Puglia, Basilicata, Calabria e Molise. Con questo cambio insegna i rinnovati punti vendita entreranno ufficialmente a far parte della rete di Carrefour Italia, che già consta di oltre1.085 negozi in 18 Regioni e che, grazie all’accordo di Master Franchising con Apulia Distribuzione annunciato a settembre 2019, consolida la propria presenza territoriale nelle regioni del Sud Italia.

Apulia, uno dei gruppi maggiormente influenti nella distribuzione del Sud Italia, ha incontrato in Carrefour Italia il partner con cui condividere l’importanza dell’italianità, oltre che il valore di preservare gli usi e i costumi enogastronomici locali molto radicati nella cultura degli italiani.

L’offerta al consumatore passerà quindi dagli ipermercati a marchio Carrefour, grandi piattaforme alimentari caratterizzate da una particolare spinta alle proposte di convenienza e grandissima attenzione al fresco, alle grandi strutture a marchio Carrefour Market, situate in città e centri urbani e ideali per rispondere ad una spesa frequente da quotidiana a settimanale, e ai Carrefour Express, negozi sotto casa caratterizzati dalla stretta vicinanza al territorio e alla tradizione. I 3 format saranno uniti dal brand Rossotono, riconoscibile in diverse macellerie e salumerie del Gruppo, dove verranno offerti qualità e servizio dei prodotti freschi, molti dei quali di produzione locale, segno distintivo che accomuna la strategia di Carrefour a quella di Apulia.

L’accordo, oltre all’impiego dell’insegna Carrefour, prevede importanti sinergie a livello di acquisti e la distribuzione di centinaia di prodotti a marchio Carrefour e prodotti della linea top di gamma “Terre d'Italia”.

Presso una selezione di punti vendita della rete Apulia saranno inoltre disponibili alcuni innovativi servizi Carrefour, quali la possibilità di prenotare la spesa e ritirarla in store oppure la consegna a domicilio.