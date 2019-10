Aeroporti di Puglia pianifica il futuro: quotazione, nuovi soci e 'sistema' con l'Albania

Procedere "con determinazione" nel processo di quotazione di Aeroporti di Puglia e "finalizzare questo ulteriore obiettivo di apertura al mercato dei capitali, dopo i brillanti risultati conseguiti in questi anni, al fine di proiettare la Società verso nuove opportunità": è quanto emerso dall'Assemblea degli Azionisti di AdP chiamata a deliberare, tra l'altro, sulla nomina dell'Organo Amministrativo dopo la remissione del mandato da parte dei precedenti amministratori.

Nell'Assemblea è stata deliberata la nomina per il triennio 2019-2021 dell'Organo Amministrativo che sarà formato dal presidente Tiziano Onesti, dal vice presidente Antonio Maria Vasile e Rosa Maria Conte. L'Assemblea ha ringraziato la dottoressa Beatrice Lucarella che ha lasciato l'organo amministrativo per ricoprirne un altri nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Gli azionisti hanno inoltre espresso la "volontà di procedere, anche in partnership con importanti operatori nazionali in campo infrastrutturale, finanziario istituzionale e tecnologico-operativo, a supportare la Repubblica di Albania nello sviluppo di progetti 'apripista' di integrazione degli aeroporti pugliesi ed albanesi, con l’obiettivo di realizzare un Sistema Aeroportuale Integrato dell’Adriatico Meridionale, mettendo a fattor comune i servizi e le proprie specifiche competenze in termini di management, safety e security e contribuendo a dotare quest’area dei Balcani così prossima alla Puglia di infrastrutture fondamentali per lo sviluppo del Paese delle Aquile".