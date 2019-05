A Bari martedì 4 giugno 1° primo road show di educazione finanziaria - autodeterminazione economica in rosa.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Primo Road Show in Puglia di Educazione Finanziaria Autodeterminazione Economica in Rosa”, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia. L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi, si colloca nell’ambito delle attività volte a sensibilizzare specifiche tematiche che occupano la parità di genere. L’obiettivo è di migliorare le competenze delle donne imprenditrici e libere professioniste, in materia economico-finanziaria, e assicurare un monitoraggio qualificato in ciascuna provincia pugliese sul grado di conoscenza finanziaria della popolazione femminile, in età da lavoro. Si tratta del primo dei seminari informativi e di ricognizione generale che partiranno dalla città e proseguiranno, successivamente, nelle altre province della Puglia, con la collaborazione della prestigiosa Università degli Studi di Milano-Bicocca e dell’avvocato Massimo Melpignano, esperto in materia bancaria e finanziaria e noto divulgatore televisivo. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo di partecipazione nel seguente link: http://tiny.cc/c37i7y, diversamente è possibile registrarsi la mattina stessa dell’evento. La partecipazione è aperta a tutti. L'evento di martedì 4 giugno, si svolgerà nel Palazzo della Regione, sala Convegni – 5° piano Via Gentile 52 a Bari. Il programma prevede: Registrazione ore 11.30, ore 12.00 inizio dei lavori Saluti di Patrizia del Giudice Presidente Commissione Pari Opportunità. Intervento di Massimo Melpignano Divulgatore Finanziario in videoconferenza Antonio Cajelli Facilitatore Finanziario. Ore 14.30 termine dei lavori. Durante l’incontro saranno affrontate varie tematiche: - Tenere a bada il conto corrente prima che ci sommerga di costi e servizi inutili - Accesso al credito in discesa: conosciamo le regole delle banche per l’erogazione dei finanziamenti - Cattivi pagatori e banche dati pregiudizievoli: impariamo a costruire la nostra buona immagine finanziaria identità. - Gestione bancaria e gestione del risparmio: come possiamo raggiungere il BEF (Benessere Finanziario)