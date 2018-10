A Bari un albergo per aziende e professionisti dove non si pagano bollette e quote condominiali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Bollette, quote condominiali e caparre per la locazione non si pagano più. L'epoca contemporanea ci consegna una novità che all'estero - negli Stati Uniti - funziona già dagli anni Trenta (quando dopo la grande depressione del 1929, gruppi di avvocati scelsero di condividere i costi di gestione dei propri studi, comprese le sale riunioni e finanche le segretarie). Il boom economico del dopoguerra, in Italia, ha regalato momenti di investimenti importanti che negli anni si sono tradotti in grandi edifici, una parvenza di abbondanza, lusso e benessere aziendale. Insomma, tutto ciò che potesse essere riconducibile alla presenza di capitali. Fino alla bolla del 2008, quando la crisi finanziaria - partita proprio dagli Stati Uniti - si è abbattuta con l'accetta sui mercati occidentali ridimensionando investimenti, sedi, personale e comunicazione. La crisi, che dura da 10 anni, ha plasmato nuovi mercati, ridimensionato le esigenze, riprogrammato le attività aziendali e professionali. Così, anche in Italia, si è fatta strada la necessità di risparmiare pur di sopravvivere. Per un tempo si è fatto strada anche l'home working, il lavoro a domicilio, ma l'equilibrio si sta raggiungendo attraverso una nuova formula: quella del coworking. Il coworking mutuato in centro uffici - il business center - capace di offrire postazioni di lavoro condivise, spazi conviviali, servizio di reception e segreteria, sale riunioni a ore, uffici già arredati a tempo anche solo per un giorno o un week end. Insomma, una sorta di "albergo per professionisti e aziende". Questo, infatti, è lo slogan del business center Mullum (che in latino significa 'triglia' e in questo caso sta a indicare la metafora della rete e delle relazioni), in grado di fornire uffici completi di tutto l'occorrente (dalla scrivania all'armadio al telefono all'angolo bar), una sala riunioni con arredo design, una smoking area e un servizio di gestione della corrispondenza. Se poi si ha la necessità di costituire una società, Mullum offre anche la sede legale, la costruzione del sito web e la formazione, oltre all'assistenza di digital pr o l'organizzazione di eventi e convention aziendali. Il costo - a ore, al giorno, al mese o a seconda dell'esigenza del cliente - comprende gli oneri e non prevede il pagamento di cauzioni, caparre o spese di bollette. Una formula low cost che viene dal passato e che ha il profumo di futuro.

