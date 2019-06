Aeroporti di Puglia verso la quotazione in borsa: "Prima azienda totalmente pubblica nel circuito Elite"

“Aeroporti di Puglia, che è una S.p.A. molto efficiente, utili importanti e un valore strategico fondamentale, sarà la prima azienda totalmente pubblica, di proprietà della Regione Puglia quasi al 100 per cento, ad entrare nel circuito Elite e a predisporsi alla quotazione in borsa. Naturalmente mi auguro che questo questo esempio possa essere seguito da altri”. Ad affermarlo è il governatore pugliese, Michele Emiliano, nel corso di un evento, a Milano, su “Finance, Business or Pleasure? Puglia, dove fare affari è un piacere” in occasione dell’accordo siglato da Regione Puglia e Puglia Sviluppo con il gruppo Elite per promuovere la crescita e la competitività delle imprese pugliesi sui mercati internazionali. L'annuncio è stato effettuato anche alla presenza di Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia