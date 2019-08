Il traffico internazionale sostiene la crescita di AdP: a Bari +23 % a luglio

Luglio segna la "carica dei 900mila passeggeri" per Aeroporti di Puglia. I dati relativi al mese scorso, diffusi dalla stessa società, evidenziano ancora una crescita rispetto allo stesso periodo del 2018.

In particolare, secondo i dati resi noti da AdP, a luglio i passeggeri in arrivo e in partenza dal Karol Wojtyla e dall’Aeroporto del Salento sono stati 899.143, in crescita del +10,8% rispetto allo scorso anno. Particolarmente positivo il traffico di linea internazionale che con 404.688 passeggeri registra un incremento del 22,35% rispetto al 2018. In dettaglio i passeggeri di linea internazionale sono stati 305.468 su Bari (+22,75%) e 99.220 (+21,15%) su Brindisi.