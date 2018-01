Anno da record per l'aeroporto di Palese: oltre 4,6 milioni di passeggeri, boom voli internazionali

Cresce, nel 2017, il traffico passeggeri nell'aeroporto di Bari Palese che supera la quota di 4,5 milioni di presente tra arrivi e partenze. Il totale, nell'allto, appena trascorso, è di oltre 4,67 milioni di unità, con un incremento dell'8,4% rispetto all'anno precedente. Forte impulso, alla crescita, è data dai passeggeri dei voli internazionali, cresciuti del 18,5% con un complessivo di oltre 1,74 milioni. In leggero aumento anche quelli con voli nazionali, passati a circa 2,83 milioni.

Onesti: "Aeroporti asset strategico"

"Siamo in presenza di un risultato che è frutto dell’impegno di quanti, Consiglio di Amministrazione, management, lavoratori, compagnie aeree, hanno operato per il suo conseguimento - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti –. Senza il verificarsi di fattori esterni straordinari, penso all’eccezionale nevicata dell’inizio dello scorso anno, alla decisione di Alitalia di impiegare di aeromobili con minore capacità con contestuale riduzione delle frequenze sulla Brindisi - Milano Linate, o ancora alla riduzione di alcune frequenze adottate da Ryanair, il risultato avrebbe assunto contorni migliori. Dati alla mano i nostri aeroporti si confermano quale asset strategico per l’attuazione di azioni finalizzate allo sviluppo turistico, industriale e sociale della nostra regione. Un processo virtuoso nel quale la rete aeroportuale pugliese gioca un ruolo importante, distinguendosi non solo per i lusinghieri risultati di traffico, ma anche per la costante azione di qualificazione e potenziamento delle infrastrutture. Il tutto in un contesto di massima attenzione alla qualità dei servizi prestati e alle esigenze della clientela”. “Anche nel 2018 – aggiunge Onesti –, con il supporto in primis dell’azionista Regione Puglia e di tutti i principali stakeholder, Aeroporti di Puglia darà ulteriore impulso alla propria azione per favorire l’espansione del network dei collegamenti e per consolidare i rapporti commerciali con i vettori, vecchi e nuovi, come dimostrano i già annunciati voli per Londra Luton di Wizzair e per Mosca di S7 Airlines”.