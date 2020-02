Crescita record per l'aeroporto di Bari Palese: a gennaio boom di viaggiatori stranieri, bene anche i voli italiani

A gennaio 2020 sono stati oltre 358mila i viaggiatori in arrivo e in partenza nello scalo cittadino, in crescita del 6,9% rispetto all'anno precedente, per i collegamenti nazionali, e del 9,6% per quelli esteri