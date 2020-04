"Servono nuove misure di sostegno al reddito per i pugliesi": appello alla Regione e al governo nella crisi da Covid

"Misure specifiche e straordinarie, in aggiunta al Reddito di cittadinanza già cresciuto nel numero di domande del 10%, e al Reddito di dignità 3.0 che va immediatamente conclusa e approvata nella versione aggiornata". La richiesta di interventi per aiutare le famiglie pugliesi per la crisi dovuta ai provvedimenti di blocco del virus Covid-19, arrivano dall'associazione Alleanza contro le Povertà Puglia, contenute in una lettera rivolta alla Regione e al governo. La volonta è così di "prendere in carico - precisano - una platea di nuovi poveri da Covid 19, che consegna inedite richieste e nuovi bisogni".

"La Giunta regionale e le proprie strutture - si legge in un comunicato di Alleanza contro le Povertà - stanno operando per dare risposte e sostegno ai pugliesi con grande senso di responsabilità e di servizio e con uno sforzo economico che è già straordinario. Ma non si può solo guardare alle imprese, verso le quali diverse e articolate pure sono le risposte nazionali e regionali poste in essere". "Oggi - prosegue l'associazione - con le disponibilità dei fondi comunitari, si può agire verso altre emergenze sociali, a partire da un supporto per interventi educativi extracurriculari"