Al via ad Acquaviva delle Fonti, il corso di formazione “Strumenti e strategie del commercio elettronico”

Apprendere le strategie e sfruttare le piattaforme per varcare i confini delle vendite tradizionali, fidelizzare clienti, aumentare gli affari. Quattro giornate in aula per scoprire i segreti del commercio elettronico e rilanciare il business della tua impresa. Tutto questo è il corso di formazione teorico-pratico organizzato da EBITER Bari BAT ( l’Ente Bilaterale del Terziario) e Confcommercio Bari Bat, nel comune di Acquaviva Delle Fonti, con Jcom Italia, che vede protagonisti imprenditori, professionisti e commercianti locali associati Confcommercio, desiderosi di intraprendere un percorso di digitalizzazione, condotto dal dott. Marco Guaragnella, E-commerce Manager, Web Marketing Specialist, Direttore Marketing Jcom Italia e Motivatore Digitale. Il corso è articolato in 4 giornate che si svolgeranno nelle aule dell’Istituto C. Colamonico – N. Chiarulli, grazie alla disponibilità della Dirigente scolastica Prof. Chiara Losurdo: giovedì 18 ottobre “Introduzione al marketing” giovedì 25 ottobre “Le aziende ed il Business” giovedì 8 novembre “La pubblicità on line” giovedì 15 novembre “ Il commercio elettronico. “Le nuove dinamiche di acquisto e vendita di un prodotto o di un servizio stanno modificando le logiche del commercio, - spiega il Dott. Mauro Portoso Direttore dell’EBITER Bari-BAT- è per questo motivo abbiamo ritenuto necessario sostenere i nostri associati in tema di marketing, business, pubblicità on line e commercio elettronico, oramai sempre più diffuso” “L’obiettivo del percorso formativo – spiega Vito Abrusci delegato Confcommercio Acquaviva delle Fonti - è quello di acquisire gli elementi nozionistici fondamentali in materia di commercio elettronico, utili a definire un piano di marketing online, finalizzato alla vendita sul web.”