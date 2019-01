Puglia Outlet Village ospita l’American day della Visit Usa Italy: operatori del settore turistico a confronto

Sarà il Puglia Outlet Village la sede regionale del workshop “American Day”, in programma nella Land of Fashion di Molfetta durante l’intera giornata di sabato 19 gennaio. A riunire oltre 140 operatori ed espositori in arrivo da tutto il sud dell’Italia è l’Associazione Visit Usa Italy, in collaborazione con Hubsolute e con il sostegno logistico del Village pugliese.

Nello Skate Park del Puglia Outlet Village si parlerà, tra professionisti del settore, delle diverse realtà che fanno parte della filiera turistica, sempre legate alla promozione degli Stati Uniti d’America quale meta preferita di viaggio.

All’interno del workshop, si parlerà anche della Land of Fashion pugliese, sempre più apprezzata dai turisti in visita nel territorio, colpiti dall’architettura degli spazi e dalla gastronomia, che nei ristoranti del Village esalta la tradizione pugliese.

Ancora una volta Puglia Outlet Village si dimostra una location ideale per incontri di lavoro e sessioni di formazione, grazie a una logistica funzionale, alla capacità di accogliere numeri importanti di persone e, alla possibilità di usufruire dei collegamenti pubblici di linea, con un servizio giornaliero di autobus (ogni mezz’ora) dalla stazione di Molfetta.

Land of Fashion è il brand attraverso il quale si raccontano le 5 shopping destination collegate alle eccellenze dei territori italiani che le ospitano: Franciacorta, Val di Chiana, Puglia, Mantova, Palmanova. Un posizionamento, espressione di un’identità forte e glocal, in grado di trasformare gli outlet da semplici luoghi per lo shopping a vere e proprie destinazioni dove scoprire l’immenso patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico nazionale.