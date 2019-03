ANGI incontra: intervista a Maria Rita Costanza Cofondatore Macnil GT Alarm - Gruppo Zucchetti

Dalla Silicon Valley alla Murgia Valley Fabio Biccari New Business Manager della dfarm e membro del direttivo di ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori incontra Mariarita Costanza Co-Founder e CTO di Macnil del gruppo Zucchetti per parlare della nascita di un sogno.



Abbiamo letto e ascoltato tanto della sua vita e siamo rimasti colpiti della sua determinazione. Quale è l'evento che ancora oggi ripensa e che le da forza per affrontare i momenti difficili.

Quali sono secondo lei i requisiti che deve avere un'azienda per affrontare il mercato oggi.

Oggi Innaugurate la nuova sete di Macnil nel contesto della Murgia Valley. Cosa è per lei e quali obiettivi avete?



Oggi è una giornata importante per Macnil, ma non solo, per la Puglia, per il Sud e per l’Italia intera. Siamo riusciti a concentrare a Gravina in Puglia circa 600 ospiti, le più importanti Banche Nazionali, investitori, Università pubbliche e private, c’era anche qualche esponente del MIT di Boston, Istituzioni locali e nazionali, stampa nazionale, aziende importanti di carattere nazionale e locale, clienti importanti nazionali ed europei. Avevamo la sala convegni della nuova sede gremita di ospiti. E’ la conferma che “nulla è impossibile”, che anche il Sud sa e può dare un valido contributo alla valorizzazione dell’intero Paese. La nostra mission oggi è che il nostro sia un modello che altre aziende vogliano emulare, che in zona artigianale a Gravina in Puglia, altre costruzioni abbandonate (per via della crisi del salotto) possano essere ristrutturate e possano insediarsi altre aziende ospitate come startup o PMI nel nostro Vivaio Digitale. L’uomo decide le sorti di un territorio e noi pensiamo di poter contribuire alle sorti del nostro territorio.