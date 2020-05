Aqp approva il bilancio: utili, valore di produzione e investimenti in crescita rispetto al 2018

Utile netto di esercizio di 29,5 milioni di euro, con valore della produzione salito a 563,5 milioni di euro. Sono i dati emersi dalla proposta di Bilancio 2019 di Acquedotto Pugliese, approvato in giornata dal consiglio di amministrazione dell'ente. Andando a fare un confronto con il 2018 si nota un incremento, sia per il valore della produzione (+15,3 milioni), sia per l'utile (nel 2018 erano stati 22,5 milioni). Crescono anche gli investimenti, che nel 2019 si sono attestati a 160 milioni di euro, contro i 146,8 milioni del 2018. Per volontà dell'azionista, l'utile d'esercizio viene utilizzato dall'azienda per il continuo miglioramento del sistema idrico e a sostegno degli investimenti. La restante parte verrà destinata dall'azionista secondo quanto deliberato nel corso dell'Assemblea dei soci.

"AQP si conferma punto di riferimento della comunità servita e si consolida motore a sostegno della crescita sociale ed economica del territorio, promuovendo modelli virtuosi di gestione ecosostenibile - ha commentato Simeone di Cagno Abbrescia, presidente di Acquedotto Pugliese. Tali risultati sono stati raggiunti nonostante una tariffa tra le più basse d'Europa e stabilita da un'Autorità terza e indipendente. A fare la differenza è, dunque, la qualità del lavoro svolto".