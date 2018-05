La protesta dei lavoratori della prevenzione incendi, sit-in davanti alla Regione: "L'estate è alle porte"

Sit-in davanti alla sede della Presidenza regionale pugliese, sul lungomare, per alcune decine di lavoratori in somministrazione presso l'Arif, l'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, per chiedere chiarezza sulle attività di prevenzione degli incendi da svolgere nei mesi estivi. Gli addetti attendono risposte sull'organizzazione del e su quando cominceranno a lavorare: "C'è necessità - spiega Maria Giorgia Vulcano della Cgil Puglia - di avere delucidazioni sulla piattaforma presentata a fine 2017 in merito a una situazione specifica di questi lavoratori. Una pianificazione delle attività preventive potrebbe anche ridurre i costi nel periodo estivo, quando c'è da intervenire per spegnere gli incendi".

Nel 2017 impiegati 290 lavoratori

Lo scorso anno sono state impiegate circa 290 persone che hanno effettuato attività di pulizia e manutenzione in zone forestali e agresti. Teoricamente il lavoro dovrebbe svolgersi lungo l'arco dell'estate, ma spesso non è così: "A volte - aggiunge Vulcano - i lavoratori vengono chiamati a metà luglio o a inizio agosto, non effettuando, così, un'adeguata attività manutentiva. Per questa ragione c'è bisogno di risposte, poiché la stagione estiva è oramai alle porte".