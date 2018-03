Arriva a Bari il corso super avanzato sul Facebook marketing

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Se continui a fare quello che hai sempre fatto, continuerai ad ottenere ciò che hai sempre avuto”. E forse anche meno, aggiungeremmo alla massima dello studioso americano Warren G. Bennis calandola nel contesto dei social media e, in particolare, di Facebook dove i cambiamenti algoritmici si susseguono a ritmo quasi mensile ed essere costantemente aggiornati diventa un requisito fondamentale. Su Facebook quello che funzionava bene, a livello strategico, anche solo due anni fa, potrebbe non essere più utile oggi. La best practice di qualche anno fa potrebbe, paradossalmente, essere diventata la worst practice di oggi. Per essere al passo con il mutevole universo del Facebook Marketing – che richiede skill complete e sempre aggiornate - arriva a Bari Facebook Masters’ class advanced. Il corso super avanzato per immergersi completamente nell’universo che ruota intorno all’Advertising e ai Contenuti, in programma venerdì 16 e sabato 17 marzo presso l’Hotel Excelsior Congressi (in via Giulio Petroni 15). Ideato e organizzato da Web in Fermento, il corso si rivolge a Social Media Manager che vogliono diventare esperti in gestione campagne Facebook e Facebook Content Management, a Facebook Advertiser che vogliono scoprire come diventare competitivi nel mercato acquisendo trucchi del mestiere, ad agenzie di comunicazione e freelance, a studenti che già conoscono Facebook e Facebook Ads. Facebook Masters’ class advanced si articola in due giornate di intenso e puro Marketing su Facebook con i due maggiori esperti italiani della materia. Fabio Sutto, digital strategist presso Performance Based, opera nel web dal 1998. Inizia come sviluppatore server-side ma l’evoluzione professionale presto lo avvicina ai motori di ricerca, quindi al Performance Marketing e alla lead generation. Negli ultimi 8 anni è stato relatore nei principali eventi formativi dedicati agli specialisti del web (Be-Wizard.com, SMX, Adworld Experience…) e ha dato il suo contributo tecnico ad alcuni dei manuali di settore di maggiore successo. Valentina Vellucci, digital analyst presso Magilla Guerrilla, si occupa di Digital Strategist per diverse aziende, è docente in vari corsi di formazione ed è specializzata in Social Media Marketing e strategie di Crisis Management, è stata Social Media Editor e consulente digitale per il quotidiano "La Stampa". Dal 2013 è speaker per diversi eventi formativi a tema digital. Sotto la loro guida, in una full immersion di 14 ore, sarà possibile imparare a “spremere” le campagne Facebook evitando di sprecare budget, ad impostare i corretti settaggi e a implementare quelli avanzati per creare unità promozionali più performanti. In più la parte di Content avanzato per Facebook spalancherà il mondo del Facebook Content Funnel, predisponendo ad un approccio più sperimentale al canale, strizzando l'occhio alle migliori strategie per calibrare i contenuti sulla base dei mood degli utenti. Per assaporare un piccolo antipasto sulla parte relativa a contenuti e strategia del Facebook Master’s Class consigliamo di leggere il post scritto a quattro mani da Dario Ciracì e Valentina Vallucci: https://www.webinfermento.it/facebook-strategy-2018-consigli/ . Per maggiori info sul corso chiama il numero 080.9640777, scrivi a info@webinfermento.it o vai su https://www.webinfermento.it/corso-facebook-marketing-avanzato/.