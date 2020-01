A Milano l'assemblea nazionale dei quadri dirigenti della Fiva Confcommercio: presente anche la delegazione pugliese e delle province Bari e Bat

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si svolgerà domenica prossima 2 febbraio a Milano l’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti della Fiva cui parteciperà la delegazione provinciale Fiva Confcommercio Bari Bat e della Puglia, guidata dal presidente regionale Andrea Nazzarini e dal direttore Confcommercio Bari Bat, Leo Carriera, alla quale interverrà l’on. Castelli, Viceministro all’Economia e alle Finanze.

Nella assemblea verranno affrontate alcune importanti questioni relative al commercio su aree pubbliche: dal canone unico per la occupazione del suolo pubblico, che decorrerà dal 1 gennaio 2021 al rinnovo delle concessioni di posteggio e allo slittamento del termine per l’invio telematico dei corrispettivi, norme che sono contenute in due emendamenti al Milleproroghe attualmente in discussione alla Camera.

Nello stesso convegno si parlerà anche dell’abusivismo, vera spina nel fianco della categoria, e del riordino dei mercati nel quadro di una migliore sostenibilità. Fra le richieste presentate dalla Confcommercio dalla Fiva Bari Bat, figura quella dell’abbassamento della pressione fiscale per le piccole imprese e lotteria degli scontrini, tema ormai ineludibile.